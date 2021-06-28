Штоффельсхаус: выступление сборной России на Евро показывает уровень футбола в стране

ТАСС, 28 июня. Неудачное выступление сборной России на чемпионате Европы является отражением уровня футбола в стране. Такое мнение в интервью изданию "Спорт-Экспресс" высказал бывший спортивный директор московского "Локомотива" Эрик Штоффельсхаус.
Сборная России завершила выступление на чемпионате Европы, заняв последнее место в своей группе. Российские футболисты одержали одну победу над командой Финляндии (1:0) и проиграли бельгийцам (0:3) и датчанам (1:4).
"Я думаю, что неудачное выступление сборной России на групповом этапе - это реальное отражение уровня футбола во всей стране. Мы же видим, что в еврокубках в последние годы российские клубы почти не выходят в весеннюю часть, уступают даже тем, кого сильнее на бумаге. Надо много работать, чтобы это изменить", - сказал Штоффельсхаус.
Чемпионат Европы завершится 11 июля.