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Евро-2020

Штоффельсхаус: выступление сборной России на Евро показывает уровень футбола в стране

Сборная России заняла последнее, четвертое место в группе B, одержав одну победу и потерпев два поражения

ТАСС, 28 июня. Неудачное выступление сборной России на чемпионате Европы является отражением уровня футбола в стране. Такое мнение в интервью изданию "Спорт-Экспресс" высказал бывший спортивный директор московского "Локомотива" Эрик Штоффельсхаус.

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Провал.

Сборная России завершила выступление на чемпионате Европы, заняв последнее место в своей группе. Российские футболисты одержали одну победу над командой Финляндии (1:0) и проиграли бельгийцам (0:3) и датчанам (1:4).

"Я думаю, что неудачное выступление сборной России на групповом этапе - это реальное отражение уровня футбола во всей стране. Мы же видим, что в еврокубках в последние годы российские клубы почти не выходят в весеннюю часть, уступают даже тем, кого сильнее на бумаге. Надо много работать, чтобы это изменить", - сказал Штоффельсхаус.

Чемпионат Европы завершится 11 июля.

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Евро-2020
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