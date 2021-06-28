Штоффельсхаус: выступление сборной России на Евро показывает уровень футбола в стране

Сборная России завершила выступление на чемпионате Европы, заняв последнее место в своей группе. Российские футболисты одержали одну победу над командой Финляндии (1:0) и проиграли бельгийцам (0:3) и датчанам (1:4).

"Я думаю, что неудачное выступление сборной России на групповом этапе - это реальное отражение уровня футбола во всей стране. Мы же видим, что в еврокубках в последние годы российские клубы почти не выходят в весеннюю часть, уступают даже тем, кого сильнее на бумаге. Надо много работать, чтобы это изменить", - сказал Штоффельсхаус.

Чемпионат Европы завершится 11 июля.