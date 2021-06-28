СМИ: матч открытия нового сезона чемпионата Германии посетят около 18 тыс. человек

БЕРЛИН, 28 июня. /ТАСС/. Первый матч нового сезона чемпионата Германии по футболу между "Боруссией" из Мёнхенгладбаха и мюнхенской "Баварией" посетят до 18 тыс. зрителей. Об этом в сообщает агентство DPA со ссылкой на представителя клуба из Мёнхенгладбаха.

Как указывает агентство, такая посещаемость матча, который пройдет 13 августа, соответствует 1/3 от вместительности арены "Боруссии". Представители клуба надеются на ослабление антиковидных ограничений этой осенью, что увеличит количество болельщиков на трибунах.

Зрители, по данным агентства, также смогут присутствовать на первых тренировках нового главного тренера клуба из Мёнхенгладбаха Ади Хюттера в субботу и воскресенье на этой неделе. Для посещения стадиона необходимо подтверждение прохождения полной вакцинации от коронавирусной инфекции, отрицательный тест на COVID-19 или доказательство того, что человек им уже переболел.