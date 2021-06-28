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Евро-2020

Штоффельсхаус считает сборную Италии сильнейшей командой группового этапа Евро

Сборная Италии выиграла все три матча группового этапа чемпионата Европы и заняла первое место в группе A, в 1/8 финала турнира итальянцы в дополнительное время победили команду Австрии

ТАСС, 28 июня. Игра сборной Италии произвела самое сильное впечатление во время группового этапа чемпионата Европы по футболу. Такое мнение высказал бывший спортивный директор московского "Локомотива" Эрик Штоффельсхаус, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

Сборная Италии выиграла все три матча группового этапа чемпионата Европы и заняла первое место в группе A. В 1/8 финала турнира итальянцы в дополнительное время победили команду Австрии со счетом 2:1. В четвертьфинале сборная Италии 2 июля в Мюнхене встретится с бельгийцами.

"По игре на групповом этапе самое сильное впечатление произвела Италия, которая и оборонялась круто, и атаковала мощно, - сказал Штоффельсхаус. - Но это не значит, что она выиграет турнир. В 1/8 финала уже столкнулась с большими трудностями в матче с Австрией".

Чемпионат Европы по футболу завершится 11 июля.

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