Футболист сборной Украины Яремчук может перейти в лондонский "Арсенал"

ТАСС, 28 июня. Украинский нападающий бельгийского футбольного клуба "Гент" Роман Яремчук может перейти в лондонский "Арсенал" в летнее трансферное окно. Об этом сообщает бельгийский портал Voetbal Belgie.

По информации издания, украинца также хотят приобрести итальянские клубы "Милан" и "Рома", однако приоритетным "Гент" считает предложение "Арсенала". Бельгийский клуб планирует продать игрока за €25 млн.

Яремчуку 25 лет, он выступает за "Гент" с 2017 года. В сезоне-2020/21 украинец сыграл 43 матча, забил 23 гола и отдал восемь голевых передач. Ранее Яремчук выступал за украинские клубы "Александрия" и киевское "Динамо".

За сборную Украины Яремчук провел 27 матчей и забил 10 голов. На групповом этапе текущего чемпионата Европы нападающий забил два гола. В 1/8 финала сборная Украины сыграет со шведами в Глазго 28 июня.