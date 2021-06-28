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Летние олимпийские виды спорта

Бузато: Кошелева ушла из сборной по личным причинам, конфликтов не было

Главный тренер отметил, что для него решение спортсменки стало неожиданностью

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Российская волейболистка Татьяна Кошелева ушла из сборной России по волейболу по личным причинам, у нее не было конфликта с тренерским штабом. Об этом ТАСС рассказал главный тренер команды Серджо Бузато.

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В воскресенье Кошелева сообщила о завершении карьеры в сборной и отказе ехать на Олимпийские игры.

"У нас не было никаких конфликтов, Татьяна приняла решение по личным причинам. Она первый человек, которому я всегда позвоню. У нас было взаимное уважение, поэтому я также с уважением отношусь к ее решению. Это было полной неожиданностью для меня. Она просто пришла и сказала, что не может и не хочет играть в Токио", - сказал Бузато.

32-летняя Кошелева является чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы.

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