Чемпионка Европы по волейболу Парубец пропустит Олимпиаду из-за проблем со здоровьем

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Российская волейболистка Ксения Парубец не выступит на Олимпийских играх в Токио из-за проблем со здоровьем. Об этом ТАСС рассказал главный тренер сборной России Серджио Бузато.

Парубец пропустила прошедший сезон из-за разрыва крестообразной связки. Ранее от выступления в Токио отказалась Татьяна Кошелева.

"Парубец не будет на заключительном сборе перед Олимпиадой, она не едет в Токио. Десять дней назад она сказала, что не готова физически, что ей нужно еще полтора месяца для восстановления. Сейчас она занимается реабилитацией, и мы ее понимаем, у Ксении была тяжелая травма", - сказал Бузато.

Олимпийский волейбольный турнир пройдет с 24 июля по 8 августа. Россиянки на групповом этапе сыграют с командами Аргентины, Италии, Китая, США и Турции.