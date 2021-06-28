{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада в Токио

Чемпионка Европы по волейболу Парубец пропустит Олимпиаду из-за проблем со здоровьем

Спортсменка пропустила прошедший сезон из-за разрыва крестообразной связки
Ксения Парубец (слева) EPA-EFE/KIMIMASA MAYAMA
Описание
Ксения Парубец (слева)
© EPA-EFE/KIMIMASA MAYAMA

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Российская волейболистка Ксения Парубец не выступит на Олимпийских играх в Токио из-за проблем со здоровьем. Об этом ТАСС рассказал главный тренер сборной России Серджио Бузато.

На эту тему
Чемпионка мира по волейболу Татьяна Кошелева завершила карьеру в сборной России
Чемпионка мира по волейболу Татьяна Кошелева завершила карьеру в сборной России

Парубец пропустила прошедший сезон из-за разрыва крестообразной связки. Ранее от выступления в Токио отказалась Татьяна Кошелева.

"Парубец не будет на заключительном сборе перед Олимпиадой, она не едет в Токио. Десять дней назад она сказала, что не готова физически, что ей нужно еще полтора месяца для восстановления. Сейчас она занимается реабилитацией, и мы ее понимаем, у Ксении была тяжелая травма", - сказал Бузато.

Олимпийский волейбольный турнир пройдет с 24 июля по 8 августа. Россиянки на групповом этапе сыграют с командами Аргентины, Италии, Китая, США и Турции.

Теги
Олимпиада в Токио
Футбол в России
Решение по зрителям на матче за Суперкубок России по футболу будет принято 29 июня
Встреча запланирована на 17 июля
Решение по зрителям на матче за Суперкубок России по футболу будет принято 29 июня
Читать полностью