Барбоза: игра сборной Португалии завязана на Роналду, что не идет ей на пользу

В воскресенье португальская команда в матче 1/8 финала чемпионата Европы проиграла бельгийцам со счетом 0:1 и покинула турнир.

"Криштиану забил три пенальти на этом турнире, были у него и голы с игры, но от него тоже ждут других действий, другого уровня. Плохо, что сборная продолжает от него зависеть. Когда все завязано на одном футболисте, это точно не идет на пользу национальной команде", - сказал Барбоза.

"У нас есть другие футболисты, способные лучше исполнять стандарты, но Роналду хочет все время бить рекорды, думает об этом. Все подчиняется именно этой задаче. То есть Криштиану преследует свои цели, а мы в итоге топчемся на месте", - добавил он.

Роналду забил пять голов в четырех матчах и является лучшим бомбардиром чемпионата Европы. Турнир завершится 11 июля.