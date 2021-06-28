СМИ: гонщик "Формулы-1" Хэмилтон подпишет новый контракт с "Мерседесом" до сентября

ТАСС, 28 июня. Британский гонщик Льюис Хэмилтон подпишет новый контакт с командой "Мерседес", выступающей в чемпионате мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", до сентября. Об этом сообщает британская газета The Independent.

По информации источника, 36-летний гонщик продлит соглашение во время паузы между Гран-при Венгрии (1 августа) и Гран-при Бельгии (29 августа). Подчеркивается, что руководитель команды Тото Вольфф хочет избежать затяжных переговоров.

Нынешний контракт с командой Хэмилтон подписал 9 февраля, чуть более чем за месяц до старта текущего сезона. В прошлом сезоне Хэмилтон стал семикратным чемпионом "Формулы-1", сравнявшись по титулам с немцем Михаэлем Шумахером. Британец дебютировал в "Формуле-1" в 2007 году в составе команды "Макларен", в которой провел шесть сезонов и стал чемпионом мира в 2008 году. В 2013-м британец перешел в "Мерседес", с которым выиграл шесть титулов (2014, 2015, 2017-2020), также Хэмилтон является рекордсменом "Формулы-1" по победам и подиумам.

В общем зачете нынешнего сезона Хэмилтон после восьми этапов занимает второе место, набрав 138 очков. Лидирует нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл" (156).