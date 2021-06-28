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Уимблдон

Финалист Roland Garros Циципас проиграл в первом круге Уимблдона

Греческий теннисист уступил в трех сетах американцу Фрэнсису Тьяфу
Стефанос Циципас EPA-EFE/FACUNDO ARRIZABALAGA
Описание
Стефанос Циципас
© EPA-EFE/FACUNDO ARRIZABALAGA

ТАСС, 28 июня. Четвертый номер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) грек Стефанос Циципас проиграл американцу Фрэнсису Тьяфу в матче первого круга Уимблдона.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4, 6:3 в пользу 23-летнего американца.

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Циципасу 22 года. На его счету семь титулов под эгидой ATP. Греческий теннисист дошел до финала завершившегося 13 июня Roland Garros, где проиграл первой ракетке мира Новаку Джоковичу.

Тьяфу занимает 57-е место в мировом рейтинге. В активе американца одна победа на турнирах ATP. Высшим достижением на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Australian Open (2019). На Уимблдоне спортсмен однажды добирался до третьего круга (2018).

Уимблдон является третьим в календаре турниром Большого шлема. Призовой фонд соревнований составляет более €40 млн. Рекордсменом по победам в мужском одиночном разряде является швейцарец Роджер Федерер, выигравший турнир восемь раз.

Уимблдон проводится в 134-й раз. Из-за пандемии коронавируса в прошлом году турнир не состоялся. Соревнования завершатся 11 июля.

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