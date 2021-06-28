{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Тур де Франс

Бельгийский велогонщик Мерлир стал победителем третьего этапа "Тур де Франс"

Российские велогонщики не принимают участие в гонке
Тим Мерлир Fabio Ferrari/AP
Описание
Тим Мерлир
© Fabio Ferrari/AP

ТАСС, 28 июня. Бельгиец Тим Мерлир, представляющий команду Alpecin-Fenix, стал победителем третьего этапа шоссейной многодневной велогонки "Тур де Франс".

Он преодолел дистанцию 182,9 км за 4 часа 1 минуту 28 секунд. Вторым финишировал его соотечественник и партнер по команде Йеспер Филипсен. Третье место занял Насер Буханни из команды Arkea-Samsic.

На эту тему
Нидерландский велогонщик ван дер Пул стал победителем второго этапа "Тур де Франс"
Нидерландский велогонщик ван дер Пул стал победителем второго этапа "Тур де Франс"

Российские велогонщики не принимают участие в гонке.

Четвертый этап протяженностью 150,4 км пройдет 28 июня.

После двух этапов в общем зачете лидирует нидерландец Матье ван дер Пул из Alpecin-Fenix (12:58.53), вторым идет француз Жюлиан Алафилипп из Deceuninck - Quick Step, который отстает на восемь секунд, третьим - эквадорец Ричард Карапас (+0.31), выступающий за Ineos Grenadiers.

"Тур де Франс" проходит в 108-й раз. В этом году маршрут проложен по территории Франции и Андорры. Гонка Гранд-тура включает в себя 21 этап общей протяженностью в 3 414 км. Финиш должен состояться 18 июля в Париже на Елисейских Полях. В прошлом году победителем стал словенец Тадей Погачар.

Теги
Тур де Франс
Уимблдон
Теннисистка Калинская не сумела выйти во второй раунд Уимблдона
В первом круге турнира россиянка проиграла колумбийке Марии-Камиле Осорио-Серрано
Читать полностью