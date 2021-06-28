Бельгийский велогонщик Мерлир стал победителем третьего этапа "Тур де Франс"

Он преодолел дистанцию 182,9 км за 4 часа 1 минуту 28 секунд. Вторым финишировал его соотечественник и партнер по команде Йеспер Филипсен. Третье место занял Насер Буханни из команды Arkea-Samsic.

Российские велогонщики не принимают участие в гонке.

Четвертый этап протяженностью 150,4 км пройдет 28 июня.

После двух этапов в общем зачете лидирует нидерландец Матье ван дер Пул из Alpecin-Fenix (12:58.53), вторым идет француз Жюлиан Алафилипп из Deceuninck - Quick Step, который отстает на восемь секунд, третьим - эквадорец Ричард Карапас (+0.31), выступающий за Ineos Grenadiers.

"Тур де Франс" проходит в 108-й раз. В этом году маршрут проложен по территории Франции и Андорры. Гонка Гранд-тура включает в себя 21 этап общей протяженностью в 3 414 км. Финиш должен состояться 18 июля в Париже на Елисейских Полях. В прошлом году победителем стал словенец Тадей Погачар.