Кудерметова уступила в первом раунде Уимблдона

Теннисистка Кузнецова в третий раз подряд проиграла в первом круге Уимблдона

Кудерметовой 24 года, она занимает 32-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету один титул под эгидой организации. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в третий круг Roland Garros (2019) и Australian Open (2021).

Голубич 28 лет, она располагается на 66-й строчке мирового рейтинга и имеет один титул WTA. Лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема является выход в третий круг Уимблдона в 2019 году.

Уимблдон является третьим в сезоне турниром Большого шлема. Он проходит на травяном покрытии в Лондоне и завершится 11 июля. Общий призовой фонд 134-го розыгрыша составляет более €40 млн. В 2019 году победительницей стала румынка Симона Халеп, которая не принимает участие в нынешнем турнире из-за травмы. В 2020 году Уимблдон не проводился из-за пандемии.