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Уимблдон

Кудерметова уступила в первом раунде Уимблдона

Теннисистка проиграла швейцарке Виктории Голубич, встреча продолжалась почти три часа
Вероника Кудерметова EPA-EFE/ALI HAIDER
Описание
Вероника Кудерметова
© EPA-EFE/ALI HAIDER

ТАСС, 28 июня. Российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла швейцарке Виктории Голубич со счетом 6:3, 1:6, 9:11 в первом круге Уимблдона.

Россиянка отыграла три матчбола. Встреча продолжалась 2 часа 46 минут.

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Кудерметовой 24 года, она занимает 32-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету один титул под эгидой организации. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в третий круг Roland Garros (2019) и Australian Open (2021).

Голубич 28 лет, она располагается на 66-й строчке мирового рейтинга и имеет один титул WTA. Лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема является выход в третий круг Уимблдона в 2019 году.

Уимблдон является третьим в сезоне турниром Большого шлема. Он проходит на травяном покрытии в Лондоне и завершится 11 июля. Общий призовой фонд 134-го розыгрыша составляет более €40 млн. В 2019 году победительницей стала румынка Симона Халеп, которая не принимает участие в нынешнем турнире из-за травмы. В 2020 году Уимблдон не проводился из-за пандемии.

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