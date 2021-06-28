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Уимблдон

Андрей Рублев вышел во второй раунд Уимблдона

В матче первого круга турнира россиянин победил аргентинца Федерико Дельбониса
Андрей Рублев AP/Kirsty Wigglesworth
Описание
Андрей Рублев
© AP/Kirsty Wigglesworth

ТАСС, 28 июня. Российский теннисист Андрей Рублев обыграл аргентинца Федерико Дельбониса в первом круге Уимблдона.

Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:4, 6:1, 6:2 в пользу 23-летнего россиянина.

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Во втором круге Рублев встретится с победителем матча между литовцем Ричардасом Беранкисом (80-й номер мирового рейтинга) и южноафриканцем Ллойдом Харрисом (51).

Рублев занимает седьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на турнире он посеян под пятым номером. Рублев является обладателем восьми титулов ATP. На турнирах Большого шлема он трижды выходил в четвертьфинал, лучшим результатом россиянина на Уимблдоне является выход во второй раунд (2017, 2019).

30-летний Дельбонис идет на 47-й строчке рейтинга, наивысшим достижением на турнирах Большого шлема является третий раунд Roland Garros 2019 года.

Уимблдон является третьим в календаре турниром Большого шлема. Призовой фонд соревнований составляет более €40 млн. Рекордсменом по победам в мужском одиночном разряде является швейцарец Роджер Федерер, выигравший турнир восемь раз. Уимблдон проводится в 134-й раз. Из-за пандемии коронавируса в прошлом году турнир не состоялся. Соревнования завершатся 11 июля.

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