Андрей Рублев вышел во второй раунд Уимблдона

Во втором круге Рублев встретится с победителем матча между литовцем Ричардасом Беранкисом (80-й номер мирового рейтинга) и южноафриканцем Ллойдом Харрисом (51).

Рублев занимает седьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на турнире он посеян под пятым номером. Рублев является обладателем восьми титулов ATP. На турнирах Большого шлема он трижды выходил в четвертьфинал, лучшим результатом россиянина на Уимблдоне является выход во второй раунд (2017, 2019).

30-летний Дельбонис идет на 47-й строчке рейтинга, наивысшим достижением на турнирах Большого шлема является третий раунд Roland Garros 2019 года.

Уимблдон является третьим в календаре турниром Большого шлема. Призовой фонд соревнований составляет более €40 млн. Рекордсменом по победам в мужском одиночном разряде является швейцарец Роджер Федерер, выигравший турнир восемь раз. Уимблдон проводится в 134-й раз. Из-за пандемии коронавируса в прошлом году турнир не состоялся. Соревнования завершатся 11 июля.