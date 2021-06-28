Хачанов обыграл американца Макдональда и вышел во второй круг Уимблдона

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3) в пользу 25-летнего россиянина, посеянного на турнире под 25-м номером. Макдональд занимает 108-е место в мировом рейтинге и пробился в основную сетку турнира через квалификацию.

Во втором круге Хачанов встретится с победителем матча между белорусом Егором Герасимовым (73-е место в мировом рейтинге) и британцем Джеем Кларком (230).

Хачанов занимает 29-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В активе россиянина четыре титула АТР. Его лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Roland Garros в 2019 году. На Уимблдоне россиянин доходил до четвертого круга в 2018 году.

Макдональду 26 лет, он не выиграл ни одного турнира ATP. Высшим достижением американца на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг на Australian Open (2021) и Уимблдоне (2018).

Уимблдон является третьим в календаре турниром Большого шлема. Призовой фонд соревнований составляет более €40 млн. Рекордсменом по победам в мужском одиночном разряде является швейцарец Роджер Федерер, выигравший турнир восемь раз. Уимблдон проводится в 134-й раз. Из-за пандемии коронавируса в прошлом году турнир не состоялся, в 2019-м победителем стал Новак Джокович. Соревнования завершатся 11 июля.