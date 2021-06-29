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Олимпиада в Токио

Олимпийский комитет России утвердит состав команды на Игры в Токио

Ожидается, что на Олимпиаду поедут от 300 до 350 российских спортсменов
Глава ОКР Станислав Поздняков Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Глава ОКР Станислав Поздняков
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Исполком Олимпийского комитета России (ОКР) утвердит состав команды на Игры в Токио. Произойдет это 29 июня, в день окончания квалификационного периода, который Международный олимпийский комитет (МОК) установил в апреле этого года.

Утвержденный состав команды будет не окончательным - срок подачи заявок на Игры истекает 5 июля, поэтому в него еще могут быть внесены изменения. В частности, список могут пополнить баскетболисты - их квалификационный турнир завершится 4 июля. Крайнего срока подачи окончательной заявки будет ждать большинство российских команд по игровым видам спорта - женская гандбольная, ватерпольные, волейбольные.

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Ожидается, что на Игры в Токио поедут от 300 до 350 российских спортсменов. Также в делегацию войдут тренеры, специалисты и официальные лица. Но их список, по всей видимости, придется серьезно сократить - это настоятельно рекомендовали организаторы Игр в Токио, которые стараются минимизировать риски распространения коронавируса. Только спортсменов в Токио приедет больше 11 тыс. Это вызывает серьезные опасения у жителей Японии, большинство из которых выступают против проведения Олимпиады в этом году.

Российская сборная на Играх в Токио выступит в статусе команды ОКР, без государственных символов. Причина - двухлетние санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA), которые вступили в силу в декабре прошлого года после судебного разбирательства по делу о манипуляциях с базой данных московской лаборатории. Они также накладывают запрет на посещение Олимпиады российскими госслужащими.

Российские спортсмены в Токио выступят под флагом ОКР, на официальных протокольных мероприятиях, включая церемонии награждения, вместо гимна страны будет звучать фрагмент Концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Церемония открытия Игр в Токио пройдет 23 июля, соревнования продлятся до 8 августа. На прошлых летних Играх, которые прошли в 2016 году в Рио-де-Жанейро, российская команда в медальном зачете заняла четвертое место. Впереди оказались команды США, Великобритании и Китая.

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