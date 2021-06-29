Варан: французские футболисты сосредоточатся на следующих задачах после вылета с Евро

ТАСС, 29 июня. Игроки сборной Франции по футболу будут сосредоточены на следующих задачах после проигрыша швейцарцам в 1/8 финала чемпионата Европы. Такое мнение высказал защитник французской команды Рафаэль Варан, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В ночь на вторник команда Швейцарии в Бухаресте в серии пенальти обыграла французов. Основное и дополнительное время завершились со счетом 3:3. Решающий пенальти не смог реализовать Килиан Мбаппе.

"Это очень досадно, мы полностью провалили первую половину матча. Правильно начали во втором тайме, но затем оставили швейцарцам шанс, которым они воспользовались. Пенальти - это лотерея. Мы могли забить в дополнительное время. В раздевалке будет спокойно, сосредоточимся на наших следующих задачах", - сказал Варан.

В четвертьфинале сборная Швейцарии встретится с испанцами, которые ранее в понедельник в дополнительное время обыграли команду Хорватии (5:3). Матч 1/4 финала состоится 2 июля в Санкт-Петербурге.