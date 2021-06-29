Фантастический вылет. Действующие чемпионы мира французы проиграли в 1/8 финала Евро

ТАСС, 29 июня. Сборная Швейцарии стала автором главной сенсации чемпионата Европы по футболу. Подопечные Владимира Петковича сумели отыграть отставание в два мяча в матче 1/8 финала против французов и победить действующих чемпионов мира в первой на турнире серии пенальти.

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В четвертьфинальной игре, которая пройдет 2 июля в Санкт-Петербурге, сборная Швейцарии встретится с испанцами, обыгравшими хорватов в дополнительное время. Сборная Хорватии без защитника Деяна Ловрена и полузащитника Ивана Перишича открыла счет в матче: на 20-й минуте вратарь испанцев Унаи Симон не остановил мяч, закатившийся в ворота после паса назад от Педри. Этот автогол стал уже девятым на Евро-2020, столько же мячей в свои ворота было забито в сумме за все предыдущие турниры. "Унаи Симон знает, что у него есть наше полное доверие. Гол был неудачным, но при этом он был очень надежен после автогола и сделал несколько отличных сейвов", - сказал полузащитник испанцев Серхио Бускетс, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Пропущенный мяч не смутил испанцев, они отыгрались ближе к перерыву: на 38-й минуте отличился Пабло Сарабия. А к 77-й минуте вели со счетом 3:1 после голов Сесара Аспиликуэты и Феррана Торреса, казалось, что подопечные Луиса Энрике уверенно доведут дело до победы. Однако хорваты сравняли счет, в обоих голах принял участие Мислав Оршич. Сначала он забил сам, а потом отдал голевую передачу на бывшего игрока "Спартака" Марио Пашалича. В добавленное время испанцы показали класс, забив два мяча в течение четырех минут первого дополнительного тайма, голами отметились Альваро Мората и Микель Оярсабаль. "Мы играли хорошо, сделали все возможное, сравняли счет, имели некоторые шансы, но в итоге не смогли выиграть. Нашей целью был выход в плей-офф, мы это сделали, но потом столкнулись с действительно сильной Испанией", - сказал главный тренер хорватов Златко Далич. Министр поспешила с советом Вслед за финалистами чемпионата мира 2018 года домой отправились и победители турнира в России. Хотя им предрекали на нынешнем Евро победу, а министр по делам молодежи и спорта Франции Роксана Марасиняну рекомендовала французским болельщикам отказаться от поездки в Санкт-Петербург на четвертьфинал из-за боязни коронавируса. В итоге выяснилось, что чиновник поспешила.

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В первом тайме матча со швейцарцами у команды Дидье Дешама не шла игра, а соперник открыл счет: Харис Сеферович на 15-й минуте головой замкнул навес с фланга. На 55-й минуте команда Швейцарии могла вести уже 2:0: в ворота Уго Льориса был назначен пенальти, однако французский вратарь отразил удар Рикардо Родригеса. Спустя четыре минуты казалось, что игра перевернулась: форвард французов Карим Бензема забил два гола подряд и вывел действующих чемпионов мира вперед. А за 15 минут до конца основного времени его соотечественник Поль Погба красивым дальним ударом сделал счет 3:1. Однако швейцарцы, как и хорваты, сумели отыграться. На 81-й минуте дубль оформил Сеферович, а спустя девять минут счет сравнял вышедший на замену Марио Гавранович.

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