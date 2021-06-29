Дубль Кучерова помог "Тампе" обыграть "Монреаль" в первом матче финала Кубка Стэнли

В составе "Тампы" отличились Эрик Чернак (7-я минута), Янни Гурд (26), Никита Кучеров (43, 52), Стивен Стэмкос (59). У "Монреаля" шайбу забросил Бен Чиаро (38), российский защитник команды Александр Романов не попал в заявку на игру.

Кучеров забросил шестую и седьмую шайбы в текущем розыгрыше плей-офф и отдал голевую передачу. Россиянин набрал 30 очков (семь голов + 23 передачи) в 19 матчах, он возглавляет список лучших бомбардиров Кубка Стэнли текущего сезона. Его одноклубник Михаил Сергачев также отметился результативной передачей, набрав третье очко (0+3) в 19 играх плей-офф. Вратарь команды Андрей Василевский отразил 18 бросков.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Тампы". Второй матч пройдет в ночь на 1 июля в Тампе.

"Тампа" второй раз подряд играет в финале Кубка Стэнли. В прошлом сезоне команда стала обладателем трофея, в решающей серии обыграв "Даллас" (4-2). Всего в активе "Тампы" две победы в Кубке Стэнли (2004, 2020) и поражение в финале 2015 года от "Чикаго" (2-4).

"Монреаль" вышел в финал Кубка Стэнли впервые за 28 лет. В сезоне-1992/93 канадская команда выиграла трофей, в решающей серии обыграв "Лос-Анджелес" (4-1). "Монреаль" - старейший и самый титулованный клуб НХЛ. Он существует с 1909 года и является одним из основателей лиги, на его счету 24 победы в Кубке Стэнли.