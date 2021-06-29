Трюдо и Байден заключили пари на победу клубов из Канады и США в Кубке Стэнли

ОТТАВА, 29 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в понедельник предложил президенту США Джо Байдену заключить пари на победу в финале Кубка Стэнли клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль" и "Тампа". Американский президент уже дал согласие.

"Две лучшие команды НХЛ сейчас играют друг против друга... как насчет дружеского пари, президент США?" - написал Трюдо в Twitter. "Договорились, приятель", - ответил ему Байден в той же социальной сети. Премьер-министр и президент не уточнили, на что они поспорили.

Канадский "Монреаль" в финале Кубка Стэнли играет с действующим его обладателем, американским клубом "Тампа". Первая игра серии до четырех побед проходит во вторник ночью по московскому времени в США. Трюдо является давним поклонником "Монреаля".