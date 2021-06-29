"Клипперс" сократили отставание в полуфинальной серии плей-офф НБА с "Финиксом"

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник "Клипперс" Пол Джордж, на счету которого 41 очко и 13 подборов. Дабл-дабл оформил центровой "Финикса" Дэандре Эйтон (10 очков + 12 подборов).

ТАСС, 29 июня. "Лос-Анджелес Клипперс" в гостях со счетом 116:102 победил "Финикс" в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу "Финикса". Шестой матч пройдет 1 июля в Лос-Анджелесе.

По итогам регулярного чемпионата "Финикс" занял вторую строчку в таблице Западной конференции, "Клипперс" стали четвертыми.

В другом полуфинале встречаются "Атланта" и "Милуоки", который ведет в серии со счетом 2-1. Четвертый матч пройдет 30 июня в Атланте.