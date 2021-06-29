Союзу биатлонистов России разрешили вернуть цвета флага РФ на логотип

ТАСС, 29 июня. Международный союз биатлонистов (IBU) разрешил вернуть цвета российского флага на логотип Союза биатлонистов России на чемпионатах мира. Об этом сообщает пресс-служба СБР.

На минувшем чемпионате мира в Словении российская сборная в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) выступала в статусе команды СБР без государственных символов. Специально к турниру был изготовлен флаг команды, на котором изображен монохромный логотип национальной федерации без российского триколора. Российская команда сможет использовать эмблему СБР в цветах российского флага уже на летнем чемпионате мира 2021 года, который пройдет 25-29 августа в Чехии.

"Рад, что нам удалось отстоять свою позицию перед началом олимпийского сезона и вернуться от обезличенного монохрома к цветам национального флага России, - сказал президент СБР Виктор Майгуров. - В тот момент, когда наши спортсмены на два года лишены возможности слышать свой гимн и видеть свой флаг на главных соревнованиях мира, это можно считать нашей маленькой победой. Добиться ее нам помогла дружеская поддержка Олимпийского комитета России и Министерства спорта России, которые оказали нам полную юридическую, экспертную и финансовую помощь для подачи иска в Спортивный арбитражный суд".

22 февраля СБР подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в связи с чрезмерными ограничениями со стороны IBU во время чемпионата мира в Словении.

СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года, причиной послужила череда допинговых скандалов в российском спорте. Российские биатлонисты сохранили право выступать на международных соревнованиях, однако страна лишилась своих представителей в международной федерации и права проводить турниры под эгидой IBU. Глава СБР Виктор Майгуров рассчитывает, что полноправное членство организации будет восстановлено в конце 2022 года.

17 декабря 2020 года CAS частично поддержал иск WADA к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) и лишил его статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. В результате этого решения Россия до середины декабря 2022 года лишилась права претендовать на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр, чемпионатов мира, национальным сборным на этих турнирах запрещено использовать символику и гимн страны, государственным служащим - занимать посты в общероссийских и международных федерациях. Решение распространяется на все олимпийские и неолимпийские организации, которые являются подписантами кодекса WADA.