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Максим Агапитов временно возглавил Европейскую федерацию тяжелой атлетики

Ранее Хасан Аккус временно сложил с себя полномочия президента EWF из-за обвинений в сокрытии нарушений антидопинговых правил
И. о. президента Европейской федерации тяжелой атлетики Максим Агапитов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
И. о. президента Европейской федерации тяжелой атлетики Максим Агапитов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 29 июня. Первый вице-президент Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) Максим Агапитов назначен исполняющим обязанности президента EWF. Об этом сообщает пресс-служба организации.

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Ранее Хасан Аккус временно сложил с себя полномочия президента EWF из-за обвинений со стороны Международного агентства допинг-тестирования (ITA) в сокрытии нарушений антидопинговых правил. Согласно пункту 19.11 конституции EWF, в случае, если глава организации не может занимать свой пост, исполняющим обязанности президента организации назначается первый вице-президент.

В четверг ITA опубликовало итоговый отчет по результатам расследования дела о нарушениях антидопинговых правил в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF). ITA утверждает, что в 2013 году Аккус, будучи президентом Турецкой федерации тяжелой атлетики, вступил в сговор с IWF после того, как 17 турецких тяжелоатлетов были обвинены IWF в нарушении антидопинговых правил. Аккус просил, чтобы обвинения были выдвинуты не IWF, а турецкой федерацией, что позволило бы ей и лично Аккусу избежать наказания со стороны IWF, поскольку при вынесении санкций учитываются только нарушения, обнаруженные международной федерацией.

Агапитову 51 год, с ноября 2016 года он возглавляет Федерацию тяжелой атлетики России, а с мая 2017-го является членом исполкома IWF. В апреле Агапитов был избран первым вице-президентом EWF на конгрессе организации в Москве. Он также претендовал на посты президента и генерального секретаря EWF, но перед выборами снял свою кандидатуру. На том же конгрессе Аккус был избран президентом организации.

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