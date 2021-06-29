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Олимпиада в Токио

Путин 30 июня проведет встречу с российскими олимпийцами

Игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 30 июня проведет встречу с российскими спортсменами, отправляющимися на летние Олимпийские игры в Токио. Об этом журналистам сообщил президент Федерации дзюдо России Василий Анисимов.

"Завтра сборная России встречается с президентом РФ. У нас все хорошо, подготовка идет", - сказал Анисимов.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они пройдут с 23 июля по 8 августа.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичОлимпиада в Токио
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