Президент Болгарии вручил государственный флаг олимпийской сборной страны

СОФИЯ, 29 июня. /ТАСС/. Президент Болгарии Румен Радев вручил во вторник государственный флаг страны делегации, которая отправится на летние Олимпийские игры в Токио.

"Все мы знаем, что за последние 18 месяцев спорт, олимпийское движение и ваша подготовка подверглись невиданным вызовам, но вы показали, что значат спортивный дух и коля к победе, превратились в пример для подражания не только для спортсменов, но и всего общества", - сказал Радев, приветствуя членов олимпийской сборной.

Глава государства подчеркнул, что для него большая честь вручить команде национальный флаг, выразив признательность спортсменам, тренерам и руководителям команды за проделанную самоотверженную работу. "Олимпийские игры - это не только демонстрация высокого спортивного мастерства, но и большой форум за мир. Через спорт возводятся мосты дружбы и сотрудничества, и Олимпиады - чудесная возможность представить нашу страну перед всем миром. Боритесь достойно, отдайте все возможное и знайте, что мы все время будем с вами", - сказал Радев.

Президент Болгарии передал государственный флаг республики президенту Болгарского олимпийского комитета Стефке Костадиновой. "Момент наступил, самая долгожданная Олимпиада в Токио уже стучит в наши двери. В нашу делегацию включены не только опытные бойцы, но и молодые таланты. Желаю вам показать все свои возможности и услышать на Олимпиаде болгарский гимн", - сказала она, напомнив, что свое последнее золото Болгария выиграла на Олимпийских играх в Пекине в 2008 году.

В настоящее время олимпийские нормативы выполнили 40 болгарских спортсменов, продолжается борьба за путевки в состязаниях по плаванию и легкой атлетике. Ожидается, что полный состав болгарской делегации в олимпийском Токио составит около 70 человек.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса было принято решение перенести состязания на 2021 год, Игры пройдут с 23 июля по 8 августа. В соответствии с санитарно-эпидемическими требованиями заполняемость спортивных объектов во время соревнований не должна превышать 50%, а иностранных болельщиков в Японию не допустят.