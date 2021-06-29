Определен состав сборной России по дзюдо на Олимпиаду в Токио

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по дзюдо определил состав на Олимпийские игры в Токио. Представление сборной прошло во вторник в Олимпийском комитете России (ОКР).
В мероприятии приняли участие глава ОКР Станислав Поздняков, президент Федерации дзюдо России (ФДР) Василий Анисимов, глава Европейского союза дзюдо Сергей Соловейчик, спортивный директор ФДР Кирилл Денисов.
В мужскую команду под руководством главного тренера Хасанби Таова вошли: двукратный чемпион Европы Роберт Мшвидобадзе (резерв - чемпион мира 2021 года Яго Абуладзе, весовая категория до 60 кг), Якуб Шамилов (резерв - Арам Григорян, 66 кг), Муса Могушков (резерв - Денис Ярцев, 73 кг), чемпион Европы 2017 года Алан Хубецов (резерв - Аслан Лаппинагов, 81 кг), двукратный чемпион Европы 2018 и 2020 годов Михаил Игольников (90 кг), Нияз Ильясов (резерв - Арман Адамян, 100 кг), чемпион Европы 2020 года Тамерлан Башаев (резерв - Инал Тасоев, свыше 100 кг).
Женскую сборную, которая тренируется под руководством Дмитрия Морозова, представят: чемпионка Европы 2018 года Ирина Долгова (резерв - Сабина Гилязова, 48 кг), четырехкратная чемпионка Европы 2009, 2010, 2013 и 2018 годов, бронзовый призер Олимпиады-2016 Наталья Кузютина (52 кг), Дарья Межецкая (57 кг), Дарья Давыдова (63 кг), Мадина Таймазова (70 кг), Александра Бабинцева (резерв - Антонина Шмелева, 78 кг).
На Играх 2012 года в Лондоне российская сборная завоевала три золотые, одну серебряную и одну бронзовую награды, на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро - две золотые медали. Турнир по дзюдо на Олимпиаде в Токио состоится с 24 по 31 июля. На Играх в Токио впервые будет представлен турнир смешанных команд, он пройдет в заключительный день соревнований по дзюдо - 31 июля. Участвовать в нем будут сборные, состоящие из мужчин в категориях до 73, 90 и свыше 90 кг, и женщин в категориях до 57, 70 и свыше 70 кг.
Рейтинговая гонка за право попасть на Олимпиаду в Японию стартовала в конце мая 2018 года, за это время сборная России приняла участие в 59 квалификационных соревнованиях - чемпионатах мира и Европы, турнирах "Мастерс", "Большой шлем" и "Гран-при", завоевав 68 золотых, 88 серебряных и 127 бронзовых медалей. Олимпийские лицензии для сборной России были завоеваны во всех 14 весовых категориях - 20 у мужчин, 9 у женщин, Ксения Чибисова (свыше 78 кг) не сможет выступить на Олимпиаде в связи с рождением ребенка. На олимпийском турнире, который пройдет на арене "Ниппон будокан" в Токио, от каждой страны в каждой весовой категории может быть заявлено не более одного спортсмена, еще двадцать приедут по приглашениям от трехсторонней комиссии (wild card).