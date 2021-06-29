{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада в Токио

Определен состав сборной России по дзюдо на Олимпиаду в Токио

Представление сборной прошло во вторник в Олимпийском комитете России
Ирина Долгова Наталия Федосенко/ТАСС
Описание
Ирина Долгова
© Наталия Федосенко/ТАСС

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по дзюдо определил состав на Олимпийские игры в Токио. Представление сборной прошло во вторник в Олимпийском комитете России (ОКР).

В мероприятии приняли участие глава ОКР Станислав Поздняков, президент Федерации дзюдо России (ФДР) Василий Анисимов, глава Европейского союза дзюдо Сергей Соловейчик, спортивный директор ФДР Кирилл Денисов.

На эту тему
Поздняков надеется, что дзюдоисты принесут команде первые медали Олимпиады в Токио
Поздняков надеется, что дзюдоисты принесут команде первые медали Олимпиады в Токио

В мужскую команду под руководством главного тренера Хасанби Таова вошли: двукратный чемпион Европы Роберт Мшвидобадзе (резерв - чемпион мира 2021 года Яго Абуладзе, весовая категория до 60 кг), Якуб Шамилов (резерв - Арам Григорян, 66 кг), Муса Могушков (резерв - Денис Ярцев, 73 кг), чемпион Европы 2017 года Алан Хубецов (резерв - Аслан Лаппинагов, 81 кг), двукратный чемпион Европы 2018 и 2020 годов Михаил Игольников (90 кг), Нияз Ильясов (резерв - Арман Адамян, 100 кг), чемпион Европы 2020 года Тамерлан Башаев (резерв - Инал Тасоев, свыше 100 кг).

Женскую сборную, которая тренируется под руководством Дмитрия Морозова, представят: чемпионка Европы 2018 года Ирина Долгова (резерв - Сабина Гилязова, 48 кг), четырехкратная чемпионка Европы 2009, 2010, 2013 и 2018 годов, бронзовый призер Олимпиады-2016 Наталья Кузютина (52 кг), Дарья Межецкая (57 кг), Дарья Давыдова (63 кг), Мадина Таймазова (70 кг), Александра Бабинцева (резерв - Антонина Шмелева, 78 кг).

На эту тему
Анисимов уверен, что российские дзюдоисты завоюют медали на Олимпиаде в Токио
Анисимов уверен, что российские дзюдоисты завоюют медали на Олимпиаде в Токио

На Играх 2012 года в Лондоне российская сборная завоевала три золотые, одну серебряную и одну бронзовую награды, на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро - две золотые медали. Турнир по дзюдо на Олимпиаде в Токио состоится с 24 по 31 июля. На Играх в Токио впервые будет представлен турнир смешанных команд, он пройдет в заключительный день соревнований по дзюдо - 31 июля. Участвовать в нем будут сборные, состоящие из мужчин в категориях до 73, 90 и свыше 90 кг, и женщин в категориях до 57, 70 и свыше 70 кг.

Рейтинговая гонка за право попасть на Олимпиаду в Японию стартовала в конце мая 2018 года, за это время сборная России приняла участие в 59 квалификационных соревнованиях - чемпионатах мира и Европы, турнирах "Мастерс", "Большой шлем" и "Гран-при", завоевав 68 золотых, 88 серебряных и 127 бронзовых медалей. Олимпийские лицензии для сборной России были завоеваны во всех 14 весовых категориях - 20 у мужчин, 9 у женщин, Ксения Чибисова (свыше 78 кг) не сможет выступить на Олимпиаде в связи с рождением ребенка. На олимпийском турнире, который пройдет на арене "Ниппон будокан" в Токио, от каждой страны в каждой весовой категории может быть заявлено не более одного спортсмена, еще двадцать приедут по приглашениям от трехсторонней комиссии (wild card).

Теги
Олимпиада в Токио
Евро-2020
Вийера: французские футболисты не заслуживали выхода в четвертьфинал Евро
В понедельник сборная Франции в серии пенальти проиграла команде Швейцарии в матче 1/8 финала турнира
Читать полностью