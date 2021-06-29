Определен состав сборной России по дзюдо на Олимпиаду в Токио

На Играх 2012 года в Лондоне российская сборная завоевала три золотые, одну серебряную и одну бронзовую награды, на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро - две золотые медали. Турнир по дзюдо на Олимпиаде в Токио состоится с 24 по 31 июля. На Играх в Токио впервые будет представлен турнир смешанных команд, он пройдет в заключительный день соревнований по дзюдо - 31 июля. Участвовать в нем будут сборные, состоящие из мужчин в категориях до 73, 90 и свыше 90 кг, и женщин в категориях до 57, 70 и свыше 70 кг.

Рейтинговая гонка за право попасть на Олимпиаду в Японию стартовала в конце мая 2018 года, за это время сборная России приняла участие в 59 квалификационных соревнованиях - чемпионатах мира и Европы, турнирах "Мастерс", "Большой шлем" и "Гран-при", завоевав 68 золотых, 88 серебряных и 127 бронзовых медалей. Олимпийские лицензии для сборной России были завоеваны во всех 14 весовых категориях - 20 у мужчин, 9 у женщин, Ксения Чибисова (свыше 78 кг) не сможет выступить на Олимпиаде в связи с рождением ребенка. На олимпийском турнире, который пройдет на арене "Ниппон будокан" в Токио, от каждой страны в каждой весовой категории может быть заявлено не более одного спортсмена, еще двадцать приедут по приглашениям от трехсторонней комиссии (wild card).