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Олимпиада в Токио

Гамба рассказал о сложностях при отборе российских дзюдоистов в олимпийскую команду

Генменеджер национальной команды отметил, что в семи весовых категориях российские дзюдоисты входят в топ-8 олимпийского рейтинга

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по дзюдо столкнулся с непростым выбором при формировании олимпийской команды на Игры в Токио, но спортивный принцип был соблюден. Об этом во время объявления состава сборной на Олимпиаду заявил генеральный менеджер сборной России по дзюдо итальянец Эцио Гамба.

"Я рад, что я снова с командой - для меня это был очень тяжелый период (Гамба во время пандемии долгое время находился в Италии - прим. ТАСС). В первую очередь, хочу поблагодарить своих коллег - Хасанби Таова и Дмитрия Морозова, которые поддерживали команду в должных кондициях. Отбор был не так прост - в некоторых категориях есть 2-3 человека, но это лучше, чем не иметь выбора", - сказал Гамба.

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"С командой мы проверили абсолютно все результаты, все критерии, чтобы определить спортсмена, который должен поехать на Игры. Каждый был проинформирован, почему кто-то был выбран первым номером, кто-то вторым. Прошу, не надо вопросов о том, почему получилось так или так. Все вопросы - после Олимпийских игр", - добавил он.

Также генменеджер отметил, что в семи весовых категориях российские дзюдоисты входят в топ-8 олимпийского рейтинга. "Каждый знает, как это важно для жеребьевки на Олимпийских играх", - сказал он.

Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа, турнир по дзюдо - с 24 по 31 июля. В дзюдо будут разыграны 15 комплектов наград.

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