Гамба рассказал о сложностях при отборе российских дзюдоистов в олимпийскую команду

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по дзюдо столкнулся с непростым выбором при формировании олимпийской команды на Игры в Токио, но спортивный принцип был соблюден. Об этом во время объявления состава сборной на Олимпиаду заявил генеральный менеджер сборной России по дзюдо итальянец Эцио Гамба.

"Я рад, что я снова с командой - для меня это был очень тяжелый период (Гамба во время пандемии долгое время находился в Италии - прим. ТАСС). В первую очередь, хочу поблагодарить своих коллег - Хасанби Таова и Дмитрия Морозова, которые поддерживали команду в должных кондициях. Отбор был не так прост - в некоторых категориях есть 2-3 человека, но это лучше, чем не иметь выбора", - сказал Гамба.