Футбольный клуб "Химки" договорился с Глушаковым о новом контракте

ТАСС, 29 июня. Футбольный клуб Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Химки" договорился с полузащитником Денисом Глушаковым о деталях нового контракта. Об этом заявил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

Глушаков выступает за "Химки" с октября 2020 года, срок нынешнего соглашения с клубом истекает 30 июня.

"С Денисом все хорошо, мы в ближайшее время окончательно подпишем [контракт], - сказал Терюшков. - Уже последние обсуждения прошли, мы обо всех деталях договорились, остались только бюрократические моменты. Можно сказать, что уже все подписано, другого пути у нас нет. Будем наслаждаться игрой Дениса в составе "Химок".

По итогам прошедшего сезона "Химки" заняли восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков в 30 турах.

Глушакову 34 года, в минувшем сезоне полузащитник провел 17 матчей, в которых забил три мяча и отдал одну голевую передачу. Ранее он также выступал за "Локомотив" (2008-2013), "Спартак" (2013-2019) и "Ахмат" (2019-2020).