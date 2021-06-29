Поздняков: на церемонии открытия Игр в Токио не будет ограничений по количеству атлетов

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. На церемонии открытия летних Олимпийских игр в Токио не будет ограничений по количеству спортсменов, которые смогут принять в ней участие. Об этом заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

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"Каждый спортсмен должен прибыть в Токио не ранее чем за пять дней до начала соревнований, - сказал Поздняков. - Логистика, которую мы отработали с Федерацией дзюдо России, позволяет безболезненно приезжать на соревнования. Те спортсмены, которые будут в этот день находиться в олимпийской деревне, смогут принять участие в церемонии открытия по согласованию с тренерами. Церемония открытия пройдет планово на главном стадионе Игр, сейчас на согласовании, сколько японских зрителей смогут посетить эту церемонию".

"Спортсмены не обсуждаются - они главная фигура всего олимпийского движения. Никаких ограничений по количеству на сегодняшний момент нет", - отметил глава ОКР.

Церемония открытия Игр в Токио пройдет 23 июля, соревнования продлятся до 8 августа.