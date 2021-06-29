Футболист молодежной сборной Словении Стоинович перешел в "Химки"

ТАСС, 29 июня. Подмосковный футбольный клуб Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Химки" подписал контракт с защитником словенского "Целе" и молодежной сборной Словении Душаном Стоиновичем. Об этом сообщил агент игрока Амир Ружнич, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

"Вчера он прошел медицинское обследование и подписал контракт с "Химками", - заявил Ружнич.

По итогам прошедшего сезона "Химки" заняли восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков в 30 турах.

Стоиновичу 20 лет, в прошедшем сезоне он провел 32 матча за "Целе" и не отметился результативными действиями. В составе молодежной сборной Словении он провел 9 игр.