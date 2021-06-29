Медицинский штаб "Химок" пока не принял решения о вакцинации футболистов

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Медицинский штаб подмосковного футбольного клуба "Химки" пока не принял решения о вакцинации игроков от коронавируса. Об этом ТАСС сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

В Краснодарском крае с 1 июля принимать отдыхающих в отелях, гостиницах, пансионатах, санаториях региона будут только при наличии у них отрицательного ПЦР-теста, либо документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса. С 1 августа планируется, что курорты региона будут принимать только привитых гостей, за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания. Новый сезон Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует 23 июля, во втором и четвертом турах "Химки" проведут матчи на выезде против "Краснодара" (1 августа) и "Сочи" (16 августа) соответственно.

"Пока по спортсменам решения нет, медицинский персонал смотрит и размышляет, - сказал Терюшков. - Что касается управленческого и административного персонала, сотрудников, то все они, безусловно, вакцинируются, никаких вопросов нет".

По итогам прошедшего сезона "Химки" заняли восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков в 30 турах.