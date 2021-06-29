"ВТБ-Арена" готова принять Суперкубок России в случае необходимости

Ранее сообщалось, что матч за Суперкубок России между "Зенитом" и "Локомотивом", изначально запланированный в Калининграде, может быть перенесен, если Роспотребнадзор не разрешит допуск зрителей из-за пандемии коронавируса. Отмечалось, что "ВТБ-Арена" рассматривается как один из вариантов проведения матча вместо Калининграда.

"В данный момент "ВТБ-Арена" полностью готова, успешно функционирует и обладает всей необходимой инфраструктурой для проведения спортивных мероприятий на высшем уровне. У нас уже есть опыт организации Суперкубка России, когда в 2019 году также команды "Зенит" и "Локомотив" встречались на поле Центрального стадиона "Динамо", - сказал Лунтовский. - Наш комплекс отличается идеальным расположением, продуманной логистикой, имеет современное мультимедийное оборудование и систему безопасности. Мы будем рады помочь организаторам Суперкубка в непростой ситуации и предоставим все ресурсы для проведения такого знакового матча".

"Безусловно, особое внимание будет уделено безопасности гостей "ВТБ-Арены" и выполнению всех мер Роспотребнадзора, которые применяются на мероприятиях нашего комплекса: обработка поверхностей в игровой и зрительской зонах, разграничение фойе и трибун для соблюдения социальной дистанции, аудио- и видеооповещения о необходимости использования средств индивидуальной защиты, увеличенный штат стюардов для контроля за зрителями в зале и на территории комплекса", - добавил он.

Матч за Суперкубок России по футболу пройдет 17 июля.