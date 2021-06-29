Конте заявил, что его не впечатлила работа тренера сборной Бельгии в матче 1/8 финала Евро

РИМ, 29 июня. /ТАСС/. Бывший главный тренер сборной Италии Антонио Конте (2014-2016) в преддверии четвертьфинального мачта чемпионата Европы против команды Бельгии не впечатлен действиями наставника ее национальной команды Роберто Мартинеса в игре 1/8 финала против португальцев, в которой бельгийцы победили со счетом 1:0. Такое мнение он высказал в своей колонке, опубликованной во вторник в издании La Gazzetta dello Sport.
"Я очень уважаю Мартинеса за его работу в сборной в последние годы, однако результаты его действий в матче против Португалии и в атаке, и в обороне для меня выглядели совершенно неубедительными", - отметил Конте, под руководством которого сборная Италии в 2016 году дошла до четвертьфинала чемпионата Европы, уступив там команде Германии (1:1, 5:6 по пенальти). "Мы (сборная Италии - прим. ТАСС) точно можем доставить им (бельгийцам - прим. ТАСС) хлопот на флангах и в центре поля", - добавил он. Конте высоко оценивает уровень тактической подготовки итальянцев и работу их главного тренера Роберто Манчини и утверждает, что тот "выведет на поле команду, которая сможет справиться с любой ситуацией". По мнению бывшего главного тренера сборной Италии, команда с Апеннинского полуострова может обыграть бельгийцев, если "будет играть с ними на равных".
За свою тренерскую карьеру Антонио Конте был наставником лондонского "Челси" и нескольких итальянских клубов, в том числе туринского "Ювентуса" (2011-2014) и миланского "Интера" (2019-2021). Он четырежды становился чемпионом Италии (2012, 2013, 2014, 2021) и один раз выигрывал английское первенство (2017), был обладателем итальянского суперкубка (2012, 2013) и Кубка Англии (2018). Прославился Конте и как футболист. Выступая за "Ювентус", он пять раз становился чемпионом Италии (1995, 1997, 1998, 2002, 2003), а в 1996 году выиграл Лигу чемпионов.
Дорога к четвертьфиналу
Турнирный путь на чемпионате Европы сборная Италии начала в группе A, в которой заняла первое место, одержав три победы в трех матчах. Повержены были команды Турции (3:0), Швейцарии (3:0) и Уэльса (1:0). Все эти игры итальянцы провели на Олимпийском стадионе в Риме. В 1/8 финала на арене "Уэмбли" в Лондоне они обыграли сборную Австрии со счетом 2:1 в дополнительное время. Голы за итальянцев в той встрече забили Федерико Кьеза (95-я минута) и Матео Пессина (105).
Сборная Бельгии на групповом этапе играла в квартете B, в котором заняла первое место, победив во всех трех матчах. Коллектив под руководством Мартинеса обыграл сборные России (3:0), Дании (2:1) и Финляндии (2:0). В мачте 1/8 финала бельгийцы выиграли у сборной Португалии со счетом 1:0, автором единственного гола стал Торган Азар (42).
Четвертьфинальный матч между этими командами пройдет 2 июля на "Альянц-Арене" в Мюнхене.