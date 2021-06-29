Весь персонал паралимпийской сборной России будет вакцинирован перед Играми в Токио

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Исполком Паралимпийского комитета России (ПКР) принял решение об обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции всего персонала сборной в преддверии Паралимпийских игр в Токио. Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности президента ПКР Павел Рожков.

"Нынешняя эпидемиологическая ситуация в стране поставила Паралимпийский комитет России перед дилеммой: с одной стороны каждый имеет право на добровольную вакцинацию, с другой стороны, на нас возлагается обязанность максимально оградить от коронавирусной инфекции наших спортсменов-паралимпийцев, имеющих различные ограничения по здоровью. К сожалению, среди спортсменов, тренеров и специалистов сборных команд России имеются случаи положительных тестов на COVID-19. Мы, как лица, непосредственно работающие с одной из наиболее незащищенных групп населения, не имеем ни морального, ни законного права рисковать здоровьем наших спортсменов. Они выполнили все спортивные требования по отбору на Паралимпийские игры в Токио и заслуженно отобрались на Игры", - сообщил Рожков.

"С целью уменьшения риска распространения коронавирусной инфекции среди членов паралимпийской делегации, планирующих принимать участие в Играх, исполком ПКР принял решение об обязательной вакцинации членов делегации: официальных лиц, тренеров, специалистов, врачей, массажистов, сопровождающих инвалидов I группы, всего персонала спортсменов", - добавил он.

Также в ходе заседания исполкома ПКР были рассмотрены вопросы подготовки спортсменов к зимним Паралимпийским играм 2022 года в Пекине. Утвержден руководитель медицинской службы паралимпийской команды - Гузель Идрисова, а также координатор по взаимодействию с Международным паралимпийским комитетом, организационным комитетом "Пекин-2022" и органами здравоохранения КНР по вопросам, связанным с COVID-19, - Александр Ибрагимов.

Шефом миссии паралимпийской делегации на Паралимпийских играх в Токио и Пекине будет Павел Рожков.