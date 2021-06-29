Конте сравнил со сказкой выступление сборной Дании на чемпионате Европы по футболу

РИМ, 29 июня. /ТАСС/. Бывший главный тренер сборной Италии по футболу Антонио Конте высоко оценил выступление команды Дании на чемпионате Европы и сравнил его со сказкой. Такое мнение он высказал в своей колонке, опубликованной во вторник в издании La Gazzetta dello Sport .

Датские футболисты на групповом этапе играли в квартете B, где уступили командам Финляндии (0:1) и Бельгии (1:2), но за счет крупной победы над сборной России (4:1) смогли занять второе место в группе и выйти в плей-офф. В 1/8 финала датчане разгромили команду Уэльса (4:0), в четвертьфинале они 3 июля встретятся со сборной Чехии, матч пройдет в Баку.

"Это не только вопрос техники и тактики. В самый трагический момент, когда шла борьба за жизнь Кристиана Эриксена (датского полузащитника, у которого в концовке первого тайма матча против сборной Финляндии случился сердечный приступ, его госпитализировали и уже выписали из больницы - прим. ТАСС), у команды появилась сила, с помощью которой они воплощают в жизнь спортивную и человеческую историю, имеющую очертания сказки", - отметил Конте.

Специалист подчеркнул, что датская команда стала "быстрой, свежей и непредсказуемой". "Не знаю, насколько долгим будет их путь [на Евро], потому что иногда и сказки сталкиваются с реальностью, но я желаю им продолжать идти вперед: это будет лучшим подарком для Кристиана [Эриксена]", - добавил бывший наставник итальянской национальной команды.

В своей тренерской карьере Антонио Конте возглавлял лондонский "Челси" и несколько итальянских клубов, в том числе туринский "Ювентус" и миланский "Интер". Он четырежды становился чемпионом Италии и один раз выигрывал английское первенство, дважды завоевывал Суперкубок Италии и один раз - Кубок Англии. Прославился Конте и как футболист. Выступая за "Ювентус", он пять раз становился чемпионом Италии, а в 1996 году выиграл Лигу чемпионов.