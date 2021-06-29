Командный чемпионат мира по спортивной ходьбе перенесен из Минска

ТАСС, 29 июня. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) перенесла командный чемпионат мира по спортивной ходьбе, который должен был пройти в 2022 году в Минске. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Турнир планировалось провести 23-24 апреля 2022 года. Причинами для данного решения стали неопределенность в вопросе дипломатических отношений Белоруссии и ограничения на международные поездки, наложенные на страну. Организаторы планируют сообщить о новом месте для проведения соревнований к следующему заседанию совета World Athletics, которое состоится 28-29 июля.

"Решение совета является результатом отчета, подготовленного комитетом по рискам федерации, в котором сделан вывод о том, что неопределенность в вопросе дипломатических отношений и ограничений на международные поездки в отношении Белоруссии существенно повлияет на проведение чемпионата в Минске в следующем году. World Athletics по-прежнему доверяет местному оргкомитету и Белорусской федерации легкой атлетики, которые много и хорошо поработали, чтобы провести это мероприятие несмотря на проблемы, созданные пандемией, и сожалеет, что обстоятельства, не зависящие от них, привели к этому решению" - говорится в заявлении World Athletics.

Ранее главы государств и правительств ЕС приняли решение ввести против Белоруссии новые санкции, включая экономические и секторальные, из-за экстренной посадки в Минске самолета авиакомпании Ryanair ("Райанэйр") и задержания находившегося на его борту блогера Романа Протасевича - одного из основателей признанного в республике экстремистским Telegram-канала NEXTA ("Нехта"). 4 июня Совет ЕС запретил полеты авиакомпаний Белоруссии в воздушном пространстве сообщества и посадку белорусских самолетов в европейских аэропортах.