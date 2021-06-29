Вера Звонарева вышла во второй круг Уимблдона

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:4 в пользу 36-летней Звонаревой. Спортсменки начали матч вечером 28 июня, но не смогли доиграть из-за дождя в Лондоне.

В следующем круге россиянка сыграет с полькой Игой Свёнтек, посеянной на турнире под седьмым номером.

Звонарева занимает 96-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету 12 титулов под эгидой организации. В 2010 году россиянка вышла в финал Уимблдона, в котором проиграла Серене Уильямс. В том же году теннисистка дошла до финала Открытого чемпионата США.

Боузковой 22 года, она располагается на 52-й строчке мирового рейтинга. Лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема является выход во второй круг Уимблдона в 2019 году.

Уимблдон является третьим в сезоне турниром Большого шлема. Он проходит на травяном покрытии в Лондоне и завершится 11 июля. Общий призовой фонд 134-го розыгрыша составляет более €40 млн. В 2019 году победительницей стала румынка Симона Халеп, которая не принимает участие в нынешнем турнире из-за травмы. В 2020 году Уимблдон не проводился из-за пандемии коронавируса.