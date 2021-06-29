Песков подтвердил, что Путин 30 июня встретится с олимпийцами

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что глава государства Владимир Путин в среду, 30 июня, встретится с российскими олимпийцами в преддверии Игр в Токио.

Ранее во вторник о том, что встреча президента со спортсменами намечена на 30 июня, сообщил глава Федерации дзюдо России Василий Анисимов.

"Да, [будет встреча] с олимпийцами", - сказал Песков ТАСС.

На среду в графике Путина также запланирована встреча с первым президентом Казахстаном Нурсултаном Назарбаевым, который посетит РФ с рабочим визитом, и проведение прямой линии с россиянами.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавируса состязания перенесли на год, теперь они пройдут с 23 июля по 8 августа. Российские спортсмены из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) выступят на Олимпиаде под флагом Олимпийского комитета России. Вместо национального гимна на церемониях награждения будет использоваться фрагмент из первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.