Самсонова обыграла эстонку Канепи в первом раунде Уимблдона

ТАСС, 29 июня. Российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла эстонку Кайю Канепи и вышла во второй раунд Уимблдонского турнира. Матч закончился со счетом 6:4, 6:2.

В следующем раунде Самсонова сыграет с победительницей матча между американкой Джессикой Пегулой (26-е место мирового рейтинга) и француженкой Каролин Гарсия (76).

Самсоновой 22 года, она занимает 65-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход во второй раунд Открытого чемпионата Австралии 2021 года. Она впервые принимает участие в основной сетке Уимблдона.

Канепи 36 лет, в рейтинге WTA она занимает 78-ю позицию. На турнирах Большого шлема эстонка не проходила дальше четвертьфинала.

Уимблдон является третьим в сезоне турниром Большого шлема. Он проходит на травяном покрытии в Лондоне и завершится 11 июля. Общий призовой фонд 134-го розыгрыша составляет более €40 млн. В 2019 году победительницей стала румынка Симона Халеп, которая не принимает участие в нынешнем турнире из-за травмы. В 2020 году Уимблдон не проводился из-за пандемии.