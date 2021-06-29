Исинбаева рассказала, как ассоциация студенческих спортивных клубов поддержит олимпийцев

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Ассоциация студенческих спортивных клубов (АССК) России проведет акцию в поддержку сборной России на Олимпийских играх в Токио. Об этом на пресс-конференции в онлайн-формате сообщила председатель АССК России Елена Исинбаева.

"Олимпиада будет не похожа на прошлые, так как у зрителей не будет возможности поддержать спортсменов на трибунах, также есть ограничения с флагом и гимном, - сказала Исинбаева. - В этой связи наша молодежная организация не осталась в стороне. Мы попросили Министерство спорта России узнать 10 любимых песен наших спортсменов, которые споем. Мы приглашаем всех поучаствовать в проекте, чтобы каждый выложил у себя в социальных сетях, чтобы спортсмены видели поддержку".

В рамках проекта участники запишут на видео исполнение одной из песен, которые выберут спортсмены. После этого будут смонтированы видеоролики. К 20 июля проект будет реализован.

Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа в Токио. На Игры не допустят иностранных болельщиков. В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены до декабря 2022 года на чемпионатах мира и Олимпийских играх будут выступать без национальных символов.