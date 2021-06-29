В ЕС призывают УЕФА взвесить проведение финала чемпионата Европы в Лондоне

БРЮССЕЛЬ, 29 июня. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) должен тщательно рассмотреть вопрос о том, следует ли проводить полуфиналы и финал чемпионата Европы по футболу в Великобритании. Такое мнение во вторник высказал замглавы Еврокомиссии по продвижению европейского образа жизни Маргаритис Схинас.

"Идея заполненного стадиона в момент, когда мы так обеспокоены распространением штамма коронавируса "Дельта", сама по себе дает понять, что УЕФА необходимо тщательно оценить ситуацию", - приводит слова Схинаса агентство Reuters.

На прошлой неделе правительство Великобритании сообщило, что полуфиналы и финал чемпионата Европы, которые пройдут в Лондоне, смогут посетить более 60 тыс. зрителей. Общая вместимость стадиона "Уэмбли", который примет заключительные игры чемпионата Европы, составляет 90 тыс. человек. Таким образом, стадион может быть заполнен на 75%. Как сообщили власти, все посетители должны будут соблюдать строгие меры по борьбе с коронавирусом.

В Великобритании с мая отмечается быстрый рост числа новых случаев заражения индийским штаммом коронавируса (вариант "Дельта" по новой классификации ВОЗ). В связи с этим правительство Соединенного Королевства решило отсрочить на месяц снятие обусловленных пандемией ограничений. Изначально это планировалось сделать 21 июня, однако затем "день свободы" был перенесен на 19 июля.

Финал чемпионата Европы пройдет 11 июля, полуфинальные игры состоятся 6 и 7 июля.