Главный тренер "Ахмата" Талалаев рассказал о вакцинации в клубе

ТАСС, 29 июня. Тренерский штаб, персонал и игроки клуба Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Ахмат" собираются вакцинироваться от коронавируса. Об этом сообщил главный тренер команды из Грозного Андрей Талалаев, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

"Нам нужно было сделать это немного раньше, чтобы к чемпионату подходить уже готовыми, - сказал Талалаев. - Кто переболел, тем нет необходимости делать, а все остальные, штаб и персонал, все сделаем. Мы сделаем здесь, а иностранцам даем возможность, кто хочет, могут привиться у себя дома, потому что это добровольное дело. Но все должны быть в безопасности, для того, чтобы спокойно выполнять свою профессиональную деятельность".

"Ахмат" в прошедшем сезоне занял 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков в 30 играх. Сезон-2021/22 стартует 23 июля, в первом туре "Ахмат" в гостях сыграет с самарскими "Крыльями Советов".