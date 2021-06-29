Несколько сотен испанских болельщиков ожидаются на матче 1/4 финала Евро в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Несколько сотен поклонников футбола из Испании ожидаются на матче четвертьфинала чемпионата Европы с командой Швейцарии, который состоится 2 июля в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС во вторник сообщили в испанском генеральном консульстве.

Матч 1/4 финала чемпионата Европы Испания - Швейцария пройдет в пятницу и начнется в 19:00 мск.

"Предположительно на матче будут присутствовать несколько сотен испанских болельщиков", - сообщили в генконсульстве, отвечая на запрос агентства.

В понедельник сборная Швейцарии выиграла в 1/8 финала у действующих чемпионов мира французов в серии пенальти, отыграв отставание в два мяча (основное и дополнительное время - 3:3). Ранее в этот же день испанцы в дополнительное время обыграли хорватов со счетом 5:3.