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Футбол в России

Талалаев рассказал, что перед тренерским штабом "Ахмата" стоит задача выйти в еврокубки

Тренер считает, что его команде для достижения цели необходимо набрать на 10 очков больше, чем в предыдущем сезоне

ТАСС, 29 июня. Тренерский штаб клуба Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Ахмат" должен вывести команду в еврокубки по итогам предстоящего сезона. Об этом рассказал главный тренер "Ахмата" Андрей Талалаев, комментарий которого приводит "Спорт-Экспресс".

Контракт с Талалаевым был подписан в июле 2020-го сроком на три года.

"У нас задача одна была, когда наш штаб подписывал контракт, - это еврокубки, - заявил Талалаев. - Подписали контракт на три года, понятно будет, что случится, если мы к ним не приблизимся. В прошлом году от 30 очков, которые были раньше, пришли к 40. В этом году будет задача подобраться к 50, а там - какое место это будет, зависит не только от нас, но и от соперников".

"Ахмат" в прошедшем сезоне занял 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков в 30 играх. Сезон-2021/22 стартует 23 июля, в первом туре "Ахмат" в гостях сыграет с самарскими "Крыльями Советов".

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