Легкоатлет Моргунов продолжает надеяться на получение нейтрального статуса

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Чемпион России в прыжках с шестом Тимур Моргунов, не попавший в состав российской команды на Олимпиаду в Токио из-за отсутствия нейтрального статуса, сохраняет надежду на его получение. Об этом спортсмен рассказал ТАСС.

29 июня Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) обнародовала список из 10 спортсменов, которые выступят на Олимпийских играх в Токио. В этом списке не оказалось лидера мужской сборной России по прыжкам с шестом Моргунова, который в летнем сезоне дважды показывал результат 5,90 метра. Без нейтрального статуса российские легкоатлеты не имеют права выступать на международных стартах.

"Что касается нейтрального статуса, то я до сих пор сохраняю надежду, потому что нет оснований мне его не давать, - сказал Моргунов. - Было подано 200 заявок, рассмотрели, насколько я знаю, около 130, поэтому надежда есть, шансы высокие. Как получу, буду ездить по соревнованиям, набираться опыта и прыгать".

По решению международной федерации на Олимпиаде в Токио могут выступить только десять российских легкоатлетов, имеющих нейтральный статус. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа.