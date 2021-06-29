Утвержден предварительный состав российской команды на Олимпиаду в Токио

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Предварительный состав российской команды на Олимпиаду в Токио насчитывает 335 спортсменов. Об этом по итогам заседания исполкома Олимпийского комитета России заявил глава организации Станислав Поздняков.

"Был утвержден состав олимпийской команды России на предстоящие Игры в Токио. 335 спортсменов, - сообщил Поздняков. - По сравнению с предыдущими Играми плюс 50 человек. В этом году команда расширилась, ждем выступления баскетболистов и закроем окно заявок. Впервые в истории олимпийского движения в России произошло утверждение олимпийской команды не спустя четыре года, а пять лет".

"Команда утверждена, спортсмены имеют официальный статус. Будем надеяться, что заключительный этап подготовки пройдет в спокойной обстановке с учетом мер, которые предпринимаются на спортивно-тренировочных базах Минспорта. Надеемся, избежим случаев заболеваний в команде. Надеюсь, наши спортсмены добьются самого главного, воплотят свою олимпийскую мечту", - продолжил он.