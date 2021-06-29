Шефом миссии российской команды на Олимпиаде в Токио назначен Конокотин

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Шефом миссии российской делегации на Играх в Токио назначен директор главного управления по обеспечению участия в олимпийских спортивных мероприятиях Олимпийского комитета России (ОКР) Андрей Конокотин. Решение было принято во вторник исполкомом ОКР.

Игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

Российские спортсмены на Олимпийских играх в Токио будут представлять команду ОКР, в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) они не смогут выступать под флагом страны.