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Олимпиада в Токио

Шефом миссии российской команды на Олимпиаде в Токио назначен Конокотин

Такое решение было принято во вторник исполкомом ОКР
Шефом миссии российской команды на Олимпиаде в Токио Андрей Конокотин Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Шефом миссии российской команды на Олимпиаде в Токио Андрей Конокотин
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Шефом миссии российской делегации на Играх в Токио назначен директор главного управления по обеспечению участия в олимпийских спортивных мероприятиях Олимпийского комитета России (ОКР) Андрей Конокотин. Решение было принято во вторник исполкомом ОКР.

Игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

Российские спортсмены на Олимпийских играх в Токио будут представлять команду ОКР, в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) они не смогут выступать под флагом страны.

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