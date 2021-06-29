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Олимпиада в Токио

Поздняков: россияне должны попасть в тройку в медальном зачете на Олимпиаде в Токио

Во вторник исполком ОКР утвердил состав олимпийской команды на Игры
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Российские спортсмены должны попасть в тройку в медальном зачете на Олимпийских играх в Токио. Об этом журналистам заявил президент ОКР Станислав Поздняков.

Во вторник исполком ОКР утвердил состав олимпийской команды на Игры в Токио. Предварительно в нее вошло 335 спортсменов.

"На прошлых Играх команда заняла четвертое место в общекомандном зачете, сейчас мы ожидаем повышения в табели о рангах, чтобы команда попала в число призеров в неофициальном командном зачете", - сказал Поздняков.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июня по 8 августа.

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