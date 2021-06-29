Поздняков: половина российской олимпийской команды прошла вакцинацию от коронавируса

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Вакцинирование от коронавируса прошли 50% спортсменов олимпийской команды России, еще часть атлетов ожидает вторую дозу вакцины. Об этом журналистам по итогам заседания исполкома Олимпийского комитета России (ОКР) сообщил глава организации Станислав Поздняков.

Во вторник исполком ОКР утвердил состав олимпийской команды на Игры в Токио.

"Вакцинация - это настоятельная рекомендация, это достаточно чувствительная тема, - отметил Поздняков. - Эпидемиологическая ситуация не становится проще, но принцип добровольности мы стараемся соблюдать. Наши спортсмены могут использовать любую вакцину из числа тех, что сертифицированы на территории РФ. Возможно, те, кто тренируются вне России, будут использовать те, что сертифицированы на тех территориях, где они тренируются".

"Главное, чтобы они обезопасили себя и гарантировали себе участие в Олимпиаде. Вынужден констатировать, что есть случи заболеваемости и через несколько дней под вопрос может попасть их участие в Играх, - добавил Поздняков. - 50 процентов уже вакцинированы, часть спортсменов в ожидании второй дозы вакцины. Цифра будет расти".

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июня по 8 августа.