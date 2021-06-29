{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада в Токио

Поздняков: половина российской олимпийской команды прошла вакцинацию от коронавируса

Во вторник исполком ОКР утвердил состав олимпийской команды на Олимпиаду
Президент ОКР Станислав Поздняков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Президент ОКР Станислав Поздняков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Вакцинирование от коронавируса прошли 50% спортсменов олимпийской команды России, еще часть атлетов ожидает вторую дозу вакцины. Об этом журналистам по итогам заседания исполкома Олимпийского комитета России (ОКР) сообщил глава организации Станислав Поздняков.

На эту тему
Утвержден предварительный состав российской команды на Олимпиаду в Токио
Утвержден предварительный состав российской команды на Олимпиаду в Токио

Во вторник исполком ОКР утвердил состав олимпийской команды на Игры в Токио.

"Вакцинация - это настоятельная рекомендация, это достаточно чувствительная тема, - отметил Поздняков. - Эпидемиологическая ситуация не становится проще, но принцип добровольности мы стараемся соблюдать. Наши спортсмены могут использовать любую вакцину из числа тех, что сертифицированы на территории РФ. Возможно, те, кто тренируются вне России, будут использовать те, что сертифицированы на тех территориях, где они тренируются".

"Главное, чтобы они обезопасили себя и гарантировали себе участие в Олимпиаде. Вынужден констатировать, что есть случи заболеваемости и через несколько дней под вопрос может попасть их участие в Играх, - добавил Поздняков. - 50 процентов уже вакцинированы, часть спортсменов в ожидании второй дозы вакцины. Цифра будет расти".

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июня по 8 августа.

Теги
Поздняков, Станислав АлексеевичОлимпиада в Токио
Олимпиада в Токио
Байден заявил, что его супруга может поехать в Токио на открытие Олимпиады
В последний раз первая леди США посещала Олимпийские игры в 2012 году
Читать полностью