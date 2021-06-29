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Олимпиада в Токио

В Олимпийском комитете России согласились с выбором легкоатлетов для участия в Играх

По решению международной федерации на Олимпиаде в Токио могут выступить только десять российских легкоатлетов

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Все российские легкоатлеты, отобранные для участия в Олимпийских играх в Токио, легитимны. Об этом журналистам заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

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Ранее Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) представила список из десяти спортсменов, которые примут участие в Олимпийских играх в Токио. В список вошли Илья Иванюк, Михаил Акименко, Мария Ласицкене (все - прыжки в высоту), Анжелика Сидорова (прыжки с шестом), Дарья Клишина (прыжки в длину), Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами), Илья Шкуренев (десятиборье), Василий Мизинов, Эльвира Хасанова (оба - спортивная ходьба), Валерий Пронкин (метание молота).

"В соответствии с критериями отбора на Олимпийские игры общероссийская спортивная федерация дает предложение для включения в состав сборной, - сказал Поздняков. - Те спортсмены, что указаны в заявке ВФЛА, полностью легитимны. Олимпийский комитет России выполнил полностью легитимное решение, исходя из юридической и моральной плоскости".

По решению международной федерации на Олимпиаде в Токио могут выступить только десять российских легкоатлетов, имеющих нейтральный статус. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа.

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