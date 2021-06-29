Франк де Бур покинул пост главного тренера сборной Нидерландов по футболу

27 июня сборная Нидерландов уступила команде Чехии в 1/8 финала чемпионата Европы со счетом 0:2. На групповом этапе команда выиграла все три матча. Нынешний чемпионат Европы стал первым крупным международным турниром для сборной Нидерландов с 2014 года.

"Мы не смогли достичь цель, которую ставили перед стартом чемпионата Европы, - сказал де Бур. - Когда мне предложили возглавить сборную Нидерландов в 2020 году, я понимал, что люди будут требовать от нас результата, но я также знал о давлении, которое будет оказываться на меня и команду. После неудачного выступления давление только усиливалось".

Сборная Нидерландов выступает в группе G отборочного турнира на чемпионат мира. Соперниками нидерландцев являются команды Турции, Черногории, Норвегии, Латвии и Гибралтара. После трех туров команда Нидерландов набрала 6 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Турки идут на первой строчке (9 очков), третьи - черногорцы (6), четвертые - норвежцы (6), пятые - латвийцы (1), шестые - гибралтарцы (0). Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Спортивный директор KNVB Нико-Ян Хугма отметил, что союз в ближайшее время приступит к поиску нового главного тренера. "Выбор де Бура оказался не таким удачным, как мы надеялись. Теперь нам нужно приступать к поиску нового специалиста, который сможет подготовить сборную к ближайшим отборочным матчам на чемпионат мира", - сказал он.

Де Буру 51 год, он возглавлял сборную Нидерландов с 2020 года. Ранее специалист тренировал нидерландский "Аякс", итальянский "Интер", английский "Кристал Пэлас" и американский клуб "Атланта Юнайтед".