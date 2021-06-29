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Олимпиада в Токио

РПЦ проведет молебен в связи с отъездом сборной России на Олимпиаду в Токио

Богослужение пройдет 30 июня, его возглавит председатель Патриаршей комиссии по вопросам физкультуры и спорта митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан (Баданин)

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Священники Русской православной церкви проведут молебен в честь отъезда российской сборной на летнюю Олимпиаду в Токио, сообщили журналистам во вторник в Синодальном отделе по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата.

"По благословению Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла <…> состоится традиционный молебен перед отъездом национальной российской сборной команды на XXXII летние Олимпийские игры в Токио", - говорится в сообщении.

Отмечается, что богослужение пройдет в среду, 30 июня. Его возглавит председатель Патриаршей комиссии по вопросам физкультуры и спорта митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан (Баданин). Также в службе примет участие духовник Олимпийской сборной протоиерей Андрей (Алексеев).

"Вместе с российскими олимпийцами будут молиться председатель Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, председатели спортивных федераций России и сопровождающие команду представители Олимпийского комитета и сотрудники Министерства спорта России", - добавляют в Синодальном отделе.

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